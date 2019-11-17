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Два роки monobank: що ви
знаєте про перший мобільний...

Два роки monobank: що ви знаєте про перший мобільний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:53

Два роки monobank: що ви знаєте про перший мобільний...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні проекту monobank виповнилося 2 роки.

Дивися повний текст 🐱Два роки monobank: що ви знаєте про перший мобільний банк в Україні? (тест).
R2
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