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Топ-100 найдорожчих
брендів України - рейтинг

Топ-100 найдорожчих брендів України - рейтинг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:01

Топ-100 найдорожчих брендів України - рейтинг

Пропонуємо до обговорення:
За минулий рік «золота сотня» українських торгових марок додала в ціні 4,7%.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:01

Такой тупости давно не видел.
Рейтинг Моршинской в 16 !!!!!!! раз дороже бренда Ощадбанк, и в три раза дороже бренда Эпицентр )))))))))))))))))))))))))))))))))))
Сколько они заплатили такой помойке как Новое Время ?
Всемирно известный в узких кругах бренд половых тряпок Фрекен Бок на 50 процентов дороже того же Эпицентра )))

Что они там курят ?
freeze
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