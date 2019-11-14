За минулий рік «золота сотня» українських торгових марок додала в ціні 4,7%.
Дивися повний текст Топ-100 найдорожчих брендів України - рейтинг.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:01
Топ-100 найдорожчих брендів України - рейтинг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Топ-100 найдорожчих брендів України - рейтинг.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:01
Такой тупости давно не видел.
Рейтинг Моршинской в 16 !!!!!!! раз дороже бренда Ощадбанк, и в три раза дороже бренда Эпицентр )))))))))))))))))))))))))))))))))))
Сколько они заплатили такой помойке как Новое Время ?
Всемирно известный в узких кругах бренд половых тряпок Фрекен Бок на 50 процентов дороже того же Эпицентра )))
Что они там курят ?
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