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Топ-100 найдорожчих
брендів України - рейтинг

Топ-100 найдорожчих брендів України - рейтинг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:01

Топ-100 найдорожчих брендів України - рейтинг

Пропонуємо до обговорення:
За минулий рік «золота сотня» українських торгових марок додала в ціні 4,7%.

Дивися повний текст Топ-100 найдорожчих брендів України - рейтинг.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:01

Такой тупости давно не видел.
Рейтинг Моршинской в 16 !!!!!!! раз дороже бренда Ощадбанк, и в три раза дороже бренда Эпицентр )))))))))))))))))))))))))))))))))))
Сколько они заплатили такой помойке как Новое Время ?
Всемирно известный в узких кругах бренд половых тряпок Фрекен Бок на 50 процентов дороже того же Эпицентра )))

Что они там курят ?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 05:30

Re: Топ-100 найдорожчих брендів України - рейтинг

  freeze написав:Что они там курят ?


И снится нам не рокот космодрома
Не эта ледяная синева
А снится нам трава, трава у дома
Зеленая, зеленая трава… 8)

https://www.youtube.com/watch?v=i_ehF0CVBzs
Весна прийде - саджати будемо!
Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время» BLѢ
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 17:56

Re: Топ-100 найдорожчих брендів України - рейтинг

скажем так 30-40% названий = брендов пришлось вспоминать что же они производят\продают и где я их видел ... либо не видел либо не знаю ...
процентов 20% вообще нишевые
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 19:09

  freeze написав:Такой тупости давно не видел.
Рейтинг Моршинской в 16 !!!!!!! раз дороже бренда Ощадбанк, и в три раза дороже бренда Эпицентр )))))))))))))))))))))))))))))))))))
Сколько они заплатили такой помойке как Новое Время ?
Всемирно известный в узких кругах бренд половых тряпок Фрекен Бок на 50 процентов дороже того же Эпицентра )))

Что они там курят ?


Как не смешно, но Кока кола тоже подороже Мерседса будет.Или памперс подороже Ситибанка. Так бывает.
Ratatui
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