За минулий рік «золота сотня» українських торгових марок додала в ціні 4,7%.
Дивися повний текст Топ-100 найдорожчих брендів України - рейтинг.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:01
Топ-100 найдорожчих брендів України - рейтинг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Топ-100 найдорожчих брендів України - рейтинг.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:01
Такой тупости давно не видел.
Рейтинг Моршинской в 16 !!!!!!! раз дороже бренда Ощадбанк, и в три раза дороже бренда Эпицентр )))))))))))))))))))))))))))))))))))
Сколько они заплатили такой помойке как Новое Время ?
Всемирно известный в узких кругах бренд половых тряпок Фрекен Бок на 50 процентов дороже того же Эпицентра )))
Что они там курят ?
Додано: Суб 23 лис, 2019 05:30
Re: Топ-100 найдорожчих брендів України - рейтинг
И снится нам не рокот космодрома
Не эта ледяная синева
А снится нам трава, трава у дома
Зеленая, зеленая трава…
Весна прийде - саджати будемо!
Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время» BLѢ
Додано: Суб 23 лис, 2019 17:56
Re: Топ-100 найдорожчих брендів України - рейтинг
скажем так 30-40% названий = брендов пришлось вспоминать что же они производят\продают и где я их видел ... либо не видел либо не знаю ...
процентов 20% вообще нишевые
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Суб 23 лис, 2019 19:09
Как не смешно, но Кока кола тоже подороже Мерседса будет.Или памперс подороже Ситибанка. Так бывает.
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