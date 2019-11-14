Топ-100 найдорожчих брендів України - рейтинг

Додано: Суб 23 лис, 2019 17:56

скажем так 30-40% названий = брендов пришлось вспоминать что же они производят\продают и где я их видел ... либо не видел либо не знаю ...

процентов 20% вообще нишевые

идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа