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Україна скасувала для
естонців безкоштовні візи

Україна скасувала для естонців безкоштовні візи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:07

Україна скасувала для естонців безкоштовні візи

Пропонуємо до обговорення:
Це рішення ухвалив уряд у відповідь на дії естонського уряду.

Дивися повний текст Україна скасувала для естонців безкоштовні візи.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:07

Это было ответом на аналогичное решение *** – чтобы соблюсти принцип взаимности в отношениях между Украиной и *** в сфере оформления виз.

Принцип? Взаимности? Правда?
Тогда берем и в сфере оформления виз подставляем вместо звездочек в алфавитном порядке ВСЕ страны. И не пропускаем страны, особенно континентальные страны Северной Америки.
Тогда поверим.
А то какая то странная, избирательная, взаимность - им бесплатно, а нам турвиза за 200 баксов и отказ в половине случаев.
EKO
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