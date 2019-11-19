Це рішення ухвалив уряд у відповідь на дії естонського уряду.
Дивися повний текст Україна скасувала для естонців безкоштовні візи.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:07
Україна скасувала для естонців безкоштовні візи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна скасувала для естонців безкоштовні візи.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:07
Это было ответом на аналогичное решение *** – чтобы соблюсти принцип взаимности в отношениях между Украиной и *** в сфере оформления виз.
Принцип? Взаимности? Правда?
Тогда берем и в сфере оформления виз подставляем вместо звездочек в алфавитном порядке ВСЕ страны. И не пропускаем страны, особенно континентальные страны Северной Америки.
Тогда поверим.
А то какая то странная, избирательная, взаимность - им бесплатно, а нам турвиза за 200 баксов и отказ в половине случаев.
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