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У Мінцифри назвали терміни
запровадження цифрових...

У Мінцифри назвали терміни запровадження цифрових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:15

У Мінцифри назвали терміни запровадження цифрових...

Пропонуємо до обговорення:
За допомогою «Дії» громадяни зможуть перевірити реальність документів одне одного.

Дивися повний текст У Мінцифри назвали терміни запровадження цифрових водійських прав і техпаспорта.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:15

Помню время, когда для того, чтобы сесть в поезд нужно было просто за деньги купить билет.
Купил, сел и поехал.
Сначала понапридумывают разной фигни, а потом выдают упрощение требований, даже не их отмену, за мегадостижение.
EKO
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