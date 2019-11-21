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Дивися повний текст У Мінцифри назвали терміни запровадження цифрових водійських прав і техпаспорта.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:15
У Мінцифри назвали терміни запровадження цифрових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінцифри назвали терміни запровадження цифрових водійських прав і техпаспорта.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:15
Помню время, когда для того, чтобы сесть в поезд нужно было просто за деньги купить билет.
Купил, сел и поехал.
Сначала понапридумывают разной фигни, а потом выдают упрощение требований, даже не их отмену, за мегадостижение.
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