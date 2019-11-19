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Болгарія відкриває ринок
землі для громадян ЄС

Болгарія відкриває ринок землі для громадян ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:20

Болгарія відкриває ринок землі для громадян ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Болгарія буде продавати землю сільськогосподарського призначення громадянам Євросоюзу з 2020 року.

Дивися повний текст Болгарія відкриває ринок землі для громадян ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:20

Иностранцам - с 2020 года. Хорошо.
А чего "СМИ" не указывают, когда был открыт рынок сельхоз земли в Болгарии?

В руках граждан сконцентрировано порядка 98% сельскохозяйственных земель, после успешно проведенной реформы в 1990-х гг. Средняя стоимость 1 га — $4,6 тыс.

А вообще, вот неплохой ликбез https://latifundist.com/spetsproekt/204 ... odnyj-opyt
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 08:06

EKO
Это у них так, а у нас будет этак. Мы уникальная страна. У нас ничего не работает как надо и рынок земли не заработает. Будет всё как всегда.
Попаданец
 
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