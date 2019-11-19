Болгарія буде продавати землю сільськогосподарського призначення громадянам Євросоюзу з 2020 року.
Дивися повний текст Болгарія відкриває ринок землі для громадян ЄС.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:20
Болгарія відкриває ринок землі для громадян ЄС
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Дивися повний текст Болгарія відкриває ринок землі для громадян ЄС.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:20
Иностранцам - с 2020 года. Хорошо.
А чего "СМИ" не указывают, когда был открыт рынок сельхоз земли в Болгарии?
В руках граждан сконцентрировано порядка 98% сельскохозяйственных земель, после успешно проведенной реформы в 1990-х гг. Средняя стоимость 1 га — $4,6 тыс.
А вообще, вот неплохой ликбез
Додано: Нед 24 лис, 2019 08:06
EKO
Это у них так, а у нас будет этак. Мы уникальная страна. У нас ничего не работает как надо и рынок земли не заработает. Будет всё как всегда.
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