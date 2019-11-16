Правління Укрзалізниці ухвалило рішення виплатити премії своїм працівникам. На ці цілі витратять 1 мільярд гривень.
Дивися повний текст УЗ виділила 1 млрд грн на винагороди працівникам.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 лис, 2019 22:50
УЗ виділила 1 млрд грн на винагороди працівникам
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст УЗ виділила 1 млрд грн на винагороди працівникам.
Додано: Суб 23 лис, 2019 19:37
Re: УЗ виділила 1 млрд грн на винагороди працівникам
Превратили поезда в скотник да еще теперь опаздывают от получаса до 3 часов даже приходящие в Киев, причем отмечено в течении двух дней подряд за несколько периодов. Видно готовятся к приватизации.
Black Jack - White Business
|