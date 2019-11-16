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УЗ виділила 1 млрд грн
на винагороди працівникам

УЗ виділила 1 млрд грн на винагороди працівникам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 22:50

УЗ виділила 1 млрд грн на винагороди працівникам

Пропонуємо до обговорення:
Правління Укрзалізниці ухвалило рішення виплатити премії своїм працівникам. На ці цілі витратять 1 мільярд гривень.

Дивися повний текст УЗ виділила 1 млрд грн на винагороди працівникам.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 22:50

Это наверно за убытки
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 19:37

Re: УЗ виділила 1 млрд грн на винагороди працівникам

Превратили поезда в скотник да еще теперь опаздывают от получаса до 3 часов даже приходящие в Киев, причем отмечено в течении двух дней подряд за несколько периодов. Видно готовятся к приватизации.
Black Jack - White Business
ruvex
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