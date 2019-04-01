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У "Слузі народу" пояснили, чому у них ніхто офіційно не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 лис, 2019 22:53
Пропонуємо до обговорення:
Партія "Слуга народу" використовує послуги волонтерів, а для ведення бухгалтерії та юридичного супроводу привертає виконавців на умовах аутсорс.
Дивися повний текст У \"Слузі народу\" пояснили, чому у них ніхто офіційно не працює
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 22:53
А что так можно было?
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