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Прем'єр-міністр України заявив
про тотальну відсутність...

Прем'єр-міністр України заявив про тотальну відсутність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 01:19

Прем'єр-міністр України заявив про тотальну відсутність...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що наразі в Україні абсолютно немає корупції на вищому рівні.

Дивися повний текст Прем'єр-міністр України заявив про тотальну відсутність корупції на топ-рівні.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 01:19

Схоже, Гончарук живе в якомусь паралельному всесвіті. Ну або Зеленський поділився із ним тим, що він постійно вживає.
NetSerpent
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