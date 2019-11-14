Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що наразі в Україні абсолютно немає корупції на вищому рівні.
Дивися повний текст Прем'єр-міністр України заявив про тотальну відсутність корупції на топ-рівні.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 01:19
Прем'єр-міністр України заявив про тотальну відсутність...
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Дивися повний текст Прем'єр-міністр України заявив про тотальну відсутність корупції на топ-рівні.
Додано: Суб 23 лис, 2019 01:19
Схоже, Гончарук живе в якомусь паралельному всесвіті. Ну або Зеленський поділився із ним тим, що він постійно вживає.
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