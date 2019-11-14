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Прем'єр-міністр України заявив
про тотальну відсутність...

Прем'єр-міністр України заявив про тотальну відсутність...
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 01:19

Прем'єр-міністр України заявив про тотальну відсутність...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що наразі в Україні абсолютно немає корупції на вищому рівні.

Дивися повний текст Прем'єр-міністр України заявив про тотальну відсутність корупції на топ-рівні.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 01:19

Схоже, Гончарук живе в якомусь паралельному всесвіті. Ну або Зеленський поділився із ним тим, що він постійно вживає.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 17:32

  NetSerpent написав:Схоже, Гончарук живе в якомусь паралельному всесвіті. Ну або Зеленський поділився із ним тим, що він постійно вживає.

Та ні! :D
Так режисері "95 кварталу" прописали.
Далі за 1 грн Приват продадуть.
А офыцыйно за 10 грн усю Землю.
- Осьо Вам і пакращання.

Роздадуть холопам по одні копійці, та накажуть ні в чому собі не відмовляти.
Ну, а самі, хіба що у таке потраплять: https://censor.net.ua/photo_news/316141 ... hahty_foto
Чи на Лазурном Березі їх обкрадуть....

Хоча, по справі про імпічмент уже вспливли дії "нової влади"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 17:38

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що наразі в Україні абсолютно немає корупції на вищому рівні.
Попахивает диким цинизмом:
https://ddk.dn.ua/news/article/154073/
Пенсы, что никогда не поднимали головы и те задаются пытанням:
- " :!: А не утратили ли Вы рамсы"?
- просчитывая на пальцах.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 17:53

так коррупцію у вищих ланках подолав ще яценюк в 2016 )))

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що наразі в Україні абсолютно немає корупції на вищому рівні.

https://www.pravda.com.ua/news/2016/02/22/7099827/
Яценюк каже, що топ-корупцію в Україні подолано
Понеділок, 22 лютого 2016, 00:33
Системна топ-корупція в Україні подолана.

Про це Глава українського уряду Арсеній Яценюк заявив в ефірі програми "10 хвилин з прем'єр-міністром".

"Ми зруйнували системну мафіозну корупцію на самих верхах", − сказав прем'єр-міністр і закликав до боротьби з хабарництвом на нижньому і середньому рівнях системи держуправління, державних і комунальних підприємствах.

"Нам необхідно боротися з корупцією, яка стосується життя кожного з нас. Коли у вас вимагають хабар у дитячому садку, школі, лікарні, на митниці, в податковій інспекції", − підкреслив прем'єр-міністр.

Яценюк окремо заявив про безпрецедентні кроки по боротьбі з корупцією в державних компаніях.

:D :?
Alex2007
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