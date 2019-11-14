Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що наразі в Україні абсолютно немає корупції на вищому рівні.
Дивися повний текст Прем'єр-міністр України заявив про тотальну відсутність корупції на топ-рівні.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 01:19
Прем'єр-міністр України заявив про тотальну відсутність...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прем'єр-міністр України заявив про тотальну відсутність корупції на топ-рівні.
Додано: Суб 23 лис, 2019 01:19
Схоже, Гончарук живе в якомусь паралельному всесвіті. Ну або Зеленський поділився із ним тим, що він постійно вживає.
Додано: Суб 23 лис, 2019 17:32
Та ні!
Так режисері "95 кварталу" прописали.
Далі за 1 грн Приват продадуть.
А офыцыйно за 10 грн усю Землю.
- Осьо Вам і пакращання.
Роздадуть холопам по одні копійці, та накажуть ні в чому собі не відмовляти.
Ну, а самі, хіба що у таке потраплять:
Чи на Лазурном Березі їх обкрадуть....
Хоча, по справі про імпічмент уже вспливли дії "нової влади"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 23 лис, 2019 17:38
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що наразі в Україні абсолютно немає корупції на вищому рівні.
Попахивает диким цинизмом:
Пенсы, что никогда не поднимали головы и те задаются пытанням:
- " А не утратили ли Вы рамсы"?
- просчитывая на пальцах.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 23 лис, 2019 17:53
так коррупцію у вищих ланках подолав ще яценюк в 2016 )))
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