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Польща, Угорщина, Іспанія,
Україна: найнижчі ціни на...

Польща, Угорщина, Іспанія, Україна: найнижчі ціни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 09:24

Польща, Угорщина, Іспанія, Україна: найнижчі ціни на...

Пропонуємо до обговорення:
Понад 80% соціальних продуктів харчування коштують у ЄС значно дорожче, аніж в Україні.

Дивися повний текст Польща, Угорщина, Іспанія, Україна: найнижчі ціни на продукти харчування.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 09:24

На сколько нужно быть не компетентным,чтобы сравнивать цены в абсолютных величинах.Сравните нагрузку на доход граждан на зарплату и пенсию.ДЛЯ КОГО ЛАПША?Ясное дело для пересичных.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 11:15

Батон в Киеве 14 грн
Картошка 15 грн и то на ярмарках
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 11:16

Может кому то открою глаза. В Украине для пенсионера батон это уже роскошь.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 11:24

  p_a_l написав:Может кому то открою глаза. В Украине для пенсионера батон это уже роскошь.

То ли ещё будет.
Всё идёт на выплату долгов

Советую почитать свежую статью про наши долги:
https://zn.ua/macrolevel/fiskalnaya-disfunkciya-337024_.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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