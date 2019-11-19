Понад 80% соціальних продуктів харчування коштують у ЄС значно дорожче, аніж в Україні.
Дивися повний текст Польща, Угорщина, Іспанія, Україна: найнижчі ціни на продукти харчування.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 09:24
Польща, Угорщина, Іспанія, Україна: найнижчі ціни на...
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Дивися повний текст Польща, Угорщина, Іспанія, Україна: найнижчі ціни на продукти харчування.
Додано: Суб 23 лис, 2019 09:24
На сколько нужно быть не компетентным,чтобы сравнивать цены в абсолютных величинах.Сравните нагрузку на доход граждан на зарплату и пенсию.ДЛЯ КОГО ЛАПША?Ясное дело для пересичных.
Додано: Суб 23 лис, 2019 11:16
Может кому то открою глаза. В Украине для пенсионера батон это уже роскошь.
Додано: Суб 23 лис, 2019 11:24
То ли ещё будет.
Всё идёт на выплату долгов
Советую почитать свежую статью про наши долги:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 23 лис, 2019 12:21
Опять спекуляция словом "на порядок". Я не увидел разницы в 10 раз в ценах на мясо. И где авторы взяли картошку по 10 грн? 12-20 грн в зависимости от места продажи и качества. Так же и хлеб - буханка (300-500 г) съедобного хлеба, который можно сравнивать с европейским стоит в среднем 18-25 грн. Куриное филе ниже 100 грн в основном бывает только на распродажах/акциях.
Додано: Суб 23 лис, 2019 14:43
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