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Польща, Угорщина, Іспанія,
Україна: найнижчі ціни на...

Польща, Угорщина, Іспанія, Україна: найнижчі ціни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 09:24

Польща, Угорщина, Іспанія, Україна: найнижчі ціни на...

Пропонуємо до обговорення:
Понад 80% соціальних продуктів харчування коштують у ЄС значно дорожче, аніж в Україні.

Дивися повний текст Польща, Угорщина, Іспанія, Україна: найнижчі ціни на продукти харчування.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 09:24

На сколько нужно быть не компетентным,чтобы сравнивать цены в абсолютных величинах.Сравните нагрузку на доход граждан на зарплату и пенсию.ДЛЯ КОГО ЛАПША?Ясное дело для пересичных.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 11:15

Батон в Киеве 14 грн
Картошка 15 грн и то на ярмарках
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 11:16

Может кому то открою глаза. В Украине для пенсионера батон это уже роскошь.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 11:24

  p_a_l написав:Может кому то открою глаза. В Украине для пенсионера батон это уже роскошь.

То ли ещё будет.
Всё идёт на выплату долгов

Советую почитать свежую статью про наши долги:
https://zn.ua/macrolevel/fiskalnaya-disfunkciya-337024_.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 12:21

Опять спекуляция словом "на порядок". Я не увидел разницы в 10 раз в ценах на мясо. И где авторы взяли картошку по 10 грн? 12-20 грн в зависимости от места продажи и качества. Так же и хлеб - буханка (300-500 г) съедобного хлеба, который можно сравнивать с европейским стоит в среднем 18-25 грн. Куриное филе ниже 100 грн в основном бывает только на распродажах/акциях.
Blister
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 14:43

  p_a_l написав:Батон в Киеве 14 грн
Картошка 15 грн и то на ярмарках

Картошка по 2 злотых и куриное филе по 16 - это тоже из разряда фантастики. Более-менее нормальная картошка в Польше стоит 3-3,50, филе по 19.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 16:10

Re: Польща, Угорщина, Іспанія, Україна: найнижчі ціни на...

Основное!
Забыли упомянуть, что покупательная способность населения отличается на порядок, от "среднеевропейской"
https://news.finance.ua/ru/news/-/46050 ... sledovanie
ПРи чём, наоборот, потому, что граждане Украины много и честно работают, вот и возник прослоек "обдарованных, удачливых" и т.д.
При самом нищем населении - самые богатые "люди" Европы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 17:33

и чего же тогда каждую минуту из украинского рая уезжает в среднем один украинец?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:06

  Тракторист написав:и чего же тогда каждую минуту из украинского рая уезжает в среднем один украинец?...

- Зарабатывать на гречку к Новому Году, по 90. :mrgreen:
Ибо на минималку с задолженностью в пол года (чистыми 2400грн) - сложно прожить.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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