Понад 80% соціальних продуктів харчування коштують у ЄС значно дорожче, аніж в Україні.
Дивися повний текст Польща, Угорщина, Іспанія, Україна: найнижчі ціни на продукти харчування.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 09:24
Польща, Угорщина, Іспанія, Україна: найнижчі ціни на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польща, Угорщина, Іспанія, Україна: найнижчі ціни на продукти харчування.
Додано: Суб 23 лис, 2019 09:24
На сколько нужно быть не компетентным,чтобы сравнивать цены в абсолютных величинах.Сравните нагрузку на доход граждан на зарплату и пенсию.ДЛЯ КОГО ЛАПША?Ясное дело для пересичных.
Додано: Суб 23 лис, 2019 12:21
Опять спекуляция словом "на порядок". Я не увидел разницы в 10 раз в ценах на мясо. И где авторы взяли картошку по 10 грн? 12-20 грн в зависимости от места продажи и качества. Так же и хлеб - буханка (300-500 г) съедобного хлеба, который можно сравнивать с европейским стоит в среднем 18-25 грн. Куриное филе ниже 100 грн в основном бывает только на распродажах/акциях.
Додано: Суб 23 лис, 2019 14:43
Додано: Суб 23 лис, 2019 20:35
Ложь, или незнание языка.
Цитата -
"М’ясо у країнах ЄС коштує на порядок дорожче, аніж в Україні.
За кілограм курячої грудки жителю Польщі доведеться заплатити 16,1 злотих (100 грн), жителю України – 97 грн. Різниця в ціні – 3 грн на кілограмі продукту, на користь гаманця українця".
На порядок - это в 10 раз. 100 грн и 97 грн - это 3 %, или в 1,03 раза дороже.
Финанс уа, зачем постить такой бред? Причем когда речь идет о финансах :?: Кто-то работает на конкурирующую фирму? Или же с новостным редактором как с замминистра транспорта получилось? :roll: :wink:
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Суб 23 лис, 2019 20:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 23 лис, 2019 20:38
Это не спекуляция, будьте снисходительны. Новостной редактор, как человек, родившейся в стране третьего мира, не знает значения слова "на порядок".
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Суб 23 лис, 2019 22:19
Кум получил карту поляка и вывез туда всю семью.
- картошка не мита приблизно 2 злотих кг. А мита 3.50 за кг.
Філе курчат ціни різні ( від 5 злотих до 11 за кілограм
Ми купуємо бедра по 2.50 за кілограм -
По чем там бедра на наши фунтики получаются? По 16 грн за кило? Вчера самые дешевые покупал по 65 грн.
Картошка у нас в мешках тоже не мытая.
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