RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Польща, Угорщина, Іспанія,
Україна: найнижчі ціни на...

Польща, Угорщина, Іспанія, Україна: найнижчі ціни на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 09:24

Польща, Угорщина, Іспанія, Україна: найнижчі ціни на...

Пропонуємо до обговорення:
Понад 80% соціальних продуктів харчування коштують у ЄС значно дорожче, аніж в Україні.

Дивися повний текст Польща, Угорщина, Іспанія, Україна: найнижчі ціни на продукти харчування.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92012
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 09:24

На сколько нужно быть не компетентным,чтобы сравнивать цены в абсолютных величинах.Сравните нагрузку на доход граждан на зарплату и пенсию.ДЛЯ КОГО ЛАПША?Ясное дело для пересичных.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1815
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 09:39

Автор відстала людина мабуть в магазині був пару років назад ))
gizak123
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 23.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 11:15

Батон в Киеве 14 грн
Картошка 15 грн и то на ярмарках
p_a_l
 
Повідомлень: 2414
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 11:51

Картошка 10 грн ? А где купить?
Plato
 
Повідомлень: 1
З нами з: 23.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 12:21

Опять спекуляция словом "на порядок". Я не увидел разницы в 10 раз в ценах на мясо. И где авторы взяли картошку по 10 грн? 12-20 грн в зависимости от места продажи и качества. Так же и хлеб - буханка (300-500 г) съедобного хлеба, который можно сравнивать с европейским стоит в среднем 18-25 грн. Куриное филе ниже 100 грн в основном бывает только на распродажах/акциях.
Blister
 
Повідомлень: 723
З нами з: 06.07.11
Подякував: 88 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 14:43

  p_a_l написав:Батон в Киеве 14 грн
Картошка 15 грн и то на ярмарках

Картошка по 2 злотых и куриное филе по 16 - это тоже из разряда фантастики. Более-менее нормальная картошка в Польше стоит 3-3,50, филе по 19.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1070
З нами з: 26.02.18
Подякував: 266 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:35

Ложь, или незнание языка.
Цитата -
"М’ясо у країнах ЄС коштує на порядок дорожче, аніж в Україні.

За кілограм курячої грудки жителю Польщі доведеться заплатити 16,1 злотих (100 грн), жителю України – 97 грн. Різниця в ціні – 3 грн на кілограмі продукту, на користь гаманця українця".

На порядок - это в 10 раз. 100 грн и 97 грн - это 3 %, или в 1,03 раза дороже.

Финанс уа, зачем постить такой бред? Причем когда речь идет о финансах :?: Кто-то работает на конкурирующую фирму? Или же с новостным редактором как с замминистра транспорта получилось? :roll: :wink:
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Суб 23 лис, 2019 20:40, всього редагувалось 1 раз.
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2425
З нами з: 21.09.13
Подякував: 784 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:38

  Blister написав:Опять спекуляция словом "на порядок". Я не увидел разницы в 10 раз в ценах на мясо.


Это не спекуляция, будьте снисходительны. Новостной редактор, как человек, родившейся в стране третьего мира, не знает значения слова "на порядок".
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2425
З нами з: 21.09.13
Подякував: 784 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:19

  Gastarbaiter написав:
  p_a_l написав:Батон в Киеве 14 грн
Картошка 15 грн и то на ярмарках

Картошка по 2 злотых и куриное филе по 16 - это тоже из разряда фантастики. Более-менее нормальная картошка в Польше стоит 3-3,50, филе по 19.

Кум получил карту поляка и вывез туда всю семью.

- картошка не мита приблизно 2 злотих кг. А мита 3.50 за кг.
Філе курчат ціни різні ( від 5 злотих до 11 за кілограм
Ми купуємо бедра по 2.50 за кілограм -

По чем там бедра на наши фунтики получаются? По 16 грн за кило? Вчера самые дешевые покупал по 65 грн.
Картошка у нас в мешках тоже не мытая.
p_a_l
 
Повідомлень: 2414
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Герус заявив, що Україна заощадить на імпорті е/е з РФ 2... 1, 2, 3
R2 » Вів 19 лис, 2019 11:44
25 2127
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лис, 2019 22:30
Ethereum
Україна скасувала для естонців безкоштовні візи
R2 » П'ят 22 лис, 2019 21:07
1 76
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лис, 2019 21:07
EKO
Україна може жити без грошей МВФ після 2023 року -...
R2 » П'ят 22 лис, 2019 09:15
1 66
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лис, 2019 09:15
igorbuda52

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (791)
23.11.2019 23:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.