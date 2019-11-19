Польща, Угорщина, Іспанія, Україна: найнижчі ціни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 лис, 2019 01:31
http://myhungary.net/tesco.html
совершенно неправдиво, просмотрите цены в ТЕСКО в Венгрии, 100 форинтов = 7.60 грн. Грудка куринная 849 форинтов, т.е. 64,52 грн!
serpsp
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Додано: Нед 24 лис, 2019 01:47
p_a_l написав:
Кум получил карту поляка и вывез туда всю семью.
- картошка не мита приблизно 2 злотих кг. А мита 3.50 за кг.
Філе курчат ціни різні ( від 5 злотих до 11 за кілограм
Ми купуємо бедра по 2.50 за кілограм -
По чем там бедра на наши фунтики получаются? По 16 грн за кило? Вчера самые дешевые покупал по 65 грн.
Картошка у нас в мешках тоже не мытая.
Бедра - это, как бы, не совсем филе. Спросите у кума цену на filet z piersi kurczaka. Пару лет назад самое дешевое было в Бедронке по 17. Сейчас уже по 18-19.
Gastarbaiter
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