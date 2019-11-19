Польща, Угорщина, Іспанія, Україна: найнижчі ціни на...

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Был в Гданске недавно, невооруженным глазом видно что цены на еду там очень близкие к нашим, что-то дешевле что-то дороже, если сделать закупку на неделю, то скорее всего в Польше даже дешевле будет. Касается это не только еды, но и одежды, и техники. До этого был в Польше года 3 назад, тогда в Украине цены на еду действительно были ниже польских.