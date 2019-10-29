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Українські заробітчани у 2020 році можуть “проміняти”...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 лис, 2019 13:12
Пропонуємо до обговорення:
За даними Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, 50% українців працюють у Польщі до трьох місяців, ще 25% - до пів року, загалом же за рік у цій країні встигають попрацювати приблизно 1,5 млн українців.
Дивися повний текст Українські заробітчани у 2020 році можуть “проміняти” Польщу на Німеччину — експерт
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