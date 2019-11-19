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Українські заробітчани у 2020 році можуть “проміняти”...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 лис, 2019 13:12
Пропонуємо до обговорення:
За даними Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, 50% українців працюють у Польщі до трьох місяців, ще 25% - до пів року, загалом же за рік у цій країні встигають попрацювати приблизно 1,5 млн українців.
Дивися повний текст Українські заробітчани у 2020 році можуть “проміняти” Польщу на Німеччину — експерт
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Додано: Суб 23 лис, 2019 13:12
цікаво, а це ікспьордало цікавилось, скільки українців знає німецьку мову? чи вони мислять, що німці українську розуміють
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tolikanabolik1981
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Додано: Суб 23 лис, 2019 20:04
tolikanabolik1981 написав:цікаво, а це ікспьордало цікавилось, скільки українців знає німецьку мову? чи вони мислять, що німці українську розуміють
А польську значить знають?
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Додано: Суб 23 лис, 2019 22:51
tolikanabolik1981 написав:
цікаво, а це ікспьордало цікавилось, скільки українців знає німецьку мову? чи вони мислять, що німці українську розуміють
Для початку потрібно проаналізувати статистику кількості українців які знають українську.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 01:41
tolikanabolik1981 написав:
цікаво, а це ікспьордало цікавилось, скільки українців знає німецьку мову?
В 1941-45 теж мало хто із українців знав німецьку. Але нічого страшного, їхали і працювали. )))
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Додано: Нед 24 лис, 2019 01:50
Faceless написав:
tolikanabolik1981 написав:цікаво, а це ікспьордало цікавилось, скільки українців знає німецьку мову? чи вони мислять, що німці українську розуміють
А польську значить знають?
Ну, польский язык очень близок к украинскому. И через месяц-другой начинаешь его почти свободно понимать. С немецким, думаю, так не получится.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 06:09
tolikanabolik1981 написав:
цікаво, а це ікспьордало цікавилось, скільки українців знає німецьку мову? чи вони мислять, що німці українську розуміють
Для чернорабочих не так уж и важен словарный запас.
Достаточно понимать 20-30 основных команд.
Теперь уже точно не вернусь
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