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Купівельна спроможність
українців - найнижча в Європі...

Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 16:04

Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі...

Пропонуємо до обговорення:
Україна зайняла останнє місце за купівельною спроможністю громадян серед 42 країн Європи.

Дивися повний текст Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 16:04

Нема питань!
Уся добавленная стоимость уходить туда, работает сеть, в виде офшорных тампаксов.
Правительство занято одной мыслью, как больше отобрать, что бы поделить и вывести.
Население в бегах(бегут куда угодно, только подальше отсюда).
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 02:00

Значит едем в Лихтенштейн.
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