Україна зайняла останнє місце за купівельною спроможністю громадян серед 42 країн Європи.
Дивися повний текст Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі (дослідження).
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Додано: Суб 23 лис, 2019 16:04
Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі...
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Дивися повний текст Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі (дослідження).
Додано: Нед 24 лис, 2019 09:36
новые реформаторы быстро исправят ситуацию)) сделают ее самой низкой в мире. благо есть куда еще стремиться.))
Додано: Нед 24 лис, 2019 09:52
Вспомните, что мы не были на последнем месте во времена святого равноапостольного Януковича, до майданса и безвиза.
А чем дальше, тем глубже Украина ныряет.
Зачем с Европой сравниваете? Для более адекватного понимания сравните с Азией и Африкой. Мы и в том списке чуть дальше середины, ближе к дну.
Додано: Нед 24 лис, 2019 15:08
Re: Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі...
Додано: Пон 25 лис, 2019 00:08
Re: Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі...
С Европой нет смысла сравнивать, это другая лига. Сравнивать нужно с постсовком, где мы чуть выше середины.
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