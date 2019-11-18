Україна зайняла останнє місце за купівельною спроможністю громадян серед 42 країн Європи.
Дивися повний текст Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі (дослідження).
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Додано: Суб 23 лис, 2019 16:04
Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі...
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Дивися повний текст Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі (дослідження).
Додано: Нед 24 лис, 2019 15:08
Re: Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі...
Додано: Пон 25 лис, 2019 00:08
Re: Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі...
С Европой нет смысла сравнивать, это другая лига. Сравнивать нужно с постсовком, где мы чуть выше середины.
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