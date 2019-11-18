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Купівельна спроможність
українців - найнижча в Європі...

Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 16:04

Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі...

Пропонуємо до обговорення:
Україна зайняла останнє місце за купівельною спроможністю громадян серед 42 країн Європи.

Дивися повний текст Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі (дослідження).
R2
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Значит едем в Лихтенштейн.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:08

Re: Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі...

  hazanovich_alexey написав:Вспомните, что мы не были на последнем месте во времена святого равноапостольного Януковича, до майданса и безвиза.

На передостанньому? І це ціною спалювання золотовалютних резервів (йдіть на сайт мінфіну і подивіться статистику). Ні, дякую. Такого нам більше не треба.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 00:08

Re: Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі...

С Европой нет смысла сравнивать, это другая лига. Сравнивать нужно с постсовком, где мы чуть выше середины.
galex
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 07:09

Что за очередная мусорная статья - где цифры?
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:20

  galex написав:С Европой нет смысла сравнивать, это другая лига. Сравнивать нужно с постсовком, где мы чуть выше середины.

Точно, национальный доход на душу населения в 18-ом
GNI per capita, Atlas method (current US$)
Ukraine 2018 2,660
Suriname 2018 4,990
Sri Lanka 2018 4,060
Russian Federation 2018 10,230
Nigeria 2018 1,960
Mongolia 2018 3,580
Moldova 2018 2,990
Lao PDR 2018 2,460
Kosovo 2018 4,230
India 2018 2,020
Honduras 2018 2,330
Ghana 2018 2,130
Georgia 2018 4,130
Egypt, Arab Rep. 2018 2,800
Belarus 2018 5,670
Azerbaijan 2018 4,050
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD
Больше, чем в Индии и Лаосе, но меньше, чем в Монголии/Молдове/Египте.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:29

Re: Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі...

Та що за абстрактні ( це так м"яко дуже ) порівняння ... Ага - в Білорусі живуть в 2 рази багатше , ніж у нас , в РФ - в 4 рази ... А давайте порівняємо ще ціну чорної ікри в різних країнах ... Чи бананів ...
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