Україна зайняла останнє місце за купівельною спроможністю громадян серед 42 країн Європи.
Дивися повний текст Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі (дослідження).
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Додано: Суб 23 лис, 2019 16:04
Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі (дослідження).
Додано: Нед 24 лис, 2019 15:08
Re: Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі...
Додано: Пон 25 лис, 2019 00:08
Re: Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі...
С Европой нет смысла сравнивать, это другая лига. Сравнивать нужно с постсовком, где мы чуть выше середины.
Додано: Пон 25 лис, 2019 13:20
Точно, национальный доход на душу населения в 18-ом
GNI per capita, Atlas method (current US$)
Ukraine 2018 2,660
Suriname 2018 4,990
Sri Lanka 2018 4,060
Russian Federation 2018 10,230
Nigeria 2018 1,960
Mongolia 2018 3,580
Moldova 2018 2,990
Lao PDR 2018 2,460
Kosovo 2018 4,230
India 2018 2,020
Honduras 2018 2,330
Ghana 2018 2,130
Georgia 2018 4,130
Egypt, Arab Rep. 2018 2,800
Belarus 2018 5,670
Azerbaijan 2018 4,050
Больше, чем в Индии и Лаосе, но меньше, чем в Монголии/Молдове/Египте.
Додано: Пон 25 лис, 2019 13:29
Re: Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі...
Та що за абстрактні ( це так м"яко дуже ) порівняння ... Ага - в Білорусі живуть в 2 рази багатше , ніж у нас , в РФ - в 4 рази ... А давайте порівняємо ще ціну чорної ікри в різних країнах ... Чи бананів ...
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