Україна зайняла останнє місце за купівельною спроможністю громадян серед 42 країн Європи.
Дивися повний текст Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі (дослідження).
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Додано: Суб 23 лис, 2019 16:04
Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі (дослідження).
Додано: Нед 24 лис, 2019 15:08
Re: Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі...
Додано: Пон 25 лис, 2019 00:08
Re: Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі...
С Европой нет смысла сравнивать, это другая лига. Сравнивать нужно с постсовком, где мы чуть выше середины.
Додано: Пон 25 лис, 2019 13:20
Точно, национальный доход на душу населения в 18-ом
GNI per capita, Atlas method (current US$)
Ukraine 2018 2,660
Suriname 2018 4,990
Sri Lanka 2018 4,060
Russian Federation 2018 10,230
Nigeria 2018 1,960
Mongolia 2018 3,580
Moldova 2018 2,990
Lao PDR 2018 2,460
Kosovo 2018 4,230
India 2018 2,020
Honduras 2018 2,330
Ghana 2018 2,130
Georgia 2018 4,130
Egypt, Arab Rep. 2018 2,800
Belarus 2018 5,670
Azerbaijan 2018 4,050
Больше, чем в Индии и Лаосе, но меньше, чем в Монголии/Молдове/Египте.
Додано: Пон 25 лис, 2019 13:29
Re: Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі...
Та що за абстрактні ( це так м"яко дуже ) порівняння ... Ага - в Білорусі живуть в 2 рази багатше , ніж у нас , в РФ - в 4 рази ... А давайте порівняємо ще ціну чорної ікри в різних країнах ... Чи бананів ...
Ні - червону однакову :
Lemberg Premium горбуша 500 г
Розетка - 849 грн (
Німеччина - 19.5 євро (
Востаннє редагувалось Puente в Пон 25 лис, 2019 13:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 25 лис, 2019 13:54
Национальный доход (англ. national income) — один из обобщающих показателей экономического развития страны, вновь созданная в материальном производстве стоимость
А приведенный показатель - то же, деленной на душу населения. И номинально в РФ он действительно ВЧЕТВЕРО БОЛЬШЕ. А с учетом более низких цен почти НА ВСЕ и точно более низких тарифов ЖКХ (но более дорогого общественного транспорта), примерно такой же разрыв и в уровне потребления.
Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні–жовтні 2019 року
Україна 881 924,0 млн. грн
2 220 млрд. рублей в эквиваленте
В 12,2 раза больше, при соотношении постоянного населения как 143,7 к 35,5, т.е. 4,13, или 3 к 1 по среднедушевому розничному товарообороту.
Додано: Пон 25 лис, 2019 13:59
Re: Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі...
Не треба мені щось розповідати про економічні показники . Це статистика - яка говорить про загальну статистику ... І все . Як реально люди живуть - вона в принципі нічого сказати не може . Це як туристи приїжджають кудись і ходять по спеціальним туристичним місцям . І потім оцінюють місто по ним . На трамваї треба прокататися по колу - тоді стане зрозуміло . А ще вийти з нього і потинятися по вулицях - де реально люди живуть ...
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