У Світовому банку вважають, що мораторій шкодить...

Додано: Суб 23 лис, 2019 17:23

Боже, какая глупость!

1 - Хотят больше собирать мзды с "собственников" -" владельцев ценности"



2. - Хотят больше собирать налогов с операций купли-продажи.



3.. - если собственность будет более 10 Га на одного, в условиях "рискованного земледелия" - это уже будет "чужая земля", буквально через 11 лет



4. - Если участки будут больше 10Га - то местные советы(или как их сейчас переименовуют) - не смогут беспокоиться о своей продовольственной безопасности.



5. - Если уже сегодня, не выполняется Закон Украины о Земле(севообороте, и пр.), распаханы все сельские неугодья, пасбища, вырублены ветрозаградительные посадки, брошенные сады в степной зоне, выкопаны все трубы ирригационных систем,.....



6. Селян, словно мышей травят химией, безвозвратно отравливая грунтовые воды нитратами, и прочей гадостью.........



7. Ликвидация крупно рогатого скотоводчества - в итоге истощила почвы.(в перспективе, словно в Европе - это будет химическая лаботатория - аналог город Ипр)



8. - Под предлогом смертной казни не запрещено использование ГМО.(не буду вдаваться в подробности - указанного достаточно)

9. Дети в садиках, школах физически не знают(не представляют) вкуса масла, творога, натурального сыра,... - потчуют их "салидолом"- пальмовым маслом. (Что нас ожидает???)

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- "Не с той стороны заходим", батеньки!