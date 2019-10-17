RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Світовому банку вважають,
що мораторій шкодить...

У Світовому банку вважають, що мораторій шкодить...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 17:23

У Світовому банку вважають, що мораторій шкодить...

Пропонуємо до обговорення:
Світовий банк хоче допомогти фермерам в Україні.

Дивися повний текст У Світовому банку вважають, що мораторій шкодить власникам землі в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92006
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 17:23

Боже, какая глупость!
1 - Хотят больше собирать мзды с "собственников" -" владельцев ценности"

2. - Хотят больше собирать налогов с операций купли-продажи.

3.. - если собственность будет более 10 Га на одного, в условиях "рискованного земледелия" - это уже будет "чужая земля", буквально через 11 лет

4. - Если участки будут больше 10Га - то местные советы(или как их сейчас переименовуют) - не смогут беспокоиться о своей продовольственной безопасности.

5. - Если уже сегодня, не выполняется Закон Украины о Земле(севообороте, и пр.), распаханы все сельские неугодья, пасбища, вырублены ветрозаградительные посадки, брошенные сады в степной зоне, выкопаны все трубы ирригационных систем,.....

6. Селян, словно мышей травят химией, безвозвратно отравливая грунтовые воды нитратами, и прочей гадостью.........

7. Ликвидация крупно рогатого скотоводчества - в итоге истощила почвы.(в перспективе, словно в Европе - это будет химическая лаботатория - аналог город Ипр)

8. - Под предлогом смертной казни не запрещено использование ГМО.(не буду вдаваться в подробности - указанного достаточно)
9. Дети в садиках, школах физически не знают(не представляют) вкуса масла, творога, натурального сыра,... - потчуют их "салидолом"- пальмовым маслом. (Что нас ожидает???)
.......................................................................................................................................................
- "Не с той стороны заходим", батеньки!
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7221
З нами з: 20.09.12
Подякував: 653 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Світовому банку пояснили, як заборона іноземцям...
R2 » Сер 13 лис, 2019 12:56
1 96
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лис, 2019 15:17
maestro71
Зеленський підписав указ про мораторій на перевірку...
R2 » Чет 17 жов, 2019 18:37
1 259
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:37
PUnder
Екс-співробітник Банку Михайлівський запустив проект...
R2 » Сер 02 жов, 2019 11:19
3 258
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 жов, 2019 16:48
finua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23921)
23.11.2019 17:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.