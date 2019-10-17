Світовий банк хоче допомогти фермерам в Україні.
Дивися повний текст У Світовому банку вважають, що мораторій шкодить власникам землі в Україні.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 17:23
У Світовому банку вважають, що мораторій шкодить...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Світовому банку вважають, що мораторій шкодить власникам землі в Україні.
Додано: Суб 23 лис, 2019 17:23
Боже, какая глупость!
1 - Хотят больше собирать мзды с "собственников" -" владельцев ценности"
2. - Хотят больше собирать налогов с операций купли-продажи.
3.. - если собственность будет более 10 Га на одного, в условиях "рискованного земледелия" - это уже будет "чужая земля", буквально через 11 лет
4. - Если участки будут больше 10Га - то местные советы(или как их сейчас переименовуют) - не смогут беспокоиться о своей продовольственной безопасности.
5. - Если уже сегодня, не выполняется Закон Украины о Земле(севообороте, и пр.), распаханы все сельские неугодья, пасбища, вырублены ветрозаградительные посадки, брошенные сады в степной зоне, выкопаны все трубы ирригационных систем,.....
6. Селян, словно мышей травят химией, безвозвратно отравливая грунтовые воды нитратами, и прочей гадостью.........
7. Ликвидация крупно рогатого скотоводчества - в итоге истощила почвы.(в перспективе, словно в Европе - это будет химическая лаботатория - аналог город Ипр)
8. - Под предлогом смертной казни не запрещено использование ГМО.(не буду вдаваться в подробности - указанного достаточно)
9. Дети в садиках, школах физически не знают(не представляют) вкуса масла, творога, натурального сыра,... - потчуют их "салидолом"- пальмовым маслом. (Что нас ожидает???)
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- "Не с той стороны заходим", батеньки!
Додано: Суб 23 лис, 2019 22:20
рядом есть соседи, на примере и ошибках которых можно было бы поучиться, но увы и ах.
Польша, Венгрия и так далее.
РОШЕН
ФУФЛО
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