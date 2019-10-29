Нові закони про РРО та «кешбек» змінили підхід до застосування штрафних санкцій. Він став суворішим.
Дивися повний текст Верланов прокоментував штрафи згідно з новими законами про РРО та «кешбек».
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Додано: Суб 23 лис, 2019 17:47
Верланов прокоментував штрафи згідно з новими законами...
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Дивися повний текст Верланов прокоментував штрафи згідно з новими законами про РРО та «кешбек».
Додано: Суб 23 лис, 2019 17:47
потрібно виводити ухилянтів з тіні, вчителів бідних оподатковують по правильному а інші хитрі... потім лікуються в одному ж закладі платників податків
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