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Верланов прокоментував штрафи
згідно з новими законами...

Верланов прокоментував штрафи згідно з новими законами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 17:47

Верланов прокоментував штрафи згідно з новими законами...

Пропонуємо до обговорення:
Нові закони про РРО та «кешбек» змінили підхід до застосування штрафних санкцій. Він став суворішим.

Дивися повний текст Верланов прокоментував штрафи згідно з новими законами про РРО та «кешбек».
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 17:47

потрібно виводити ухилянтів з тіні, вчителів бідних оподатковують по правильному а інші хитрі... потім лікуються в одному ж закладі платників податків
vitaliygoodlife
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