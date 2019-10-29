Нові закони про РРО та «кешбек» змінили підхід до застосування штрафних санкцій. Він став суворішим.
Дивися повний текст Верланов прокоментував штрафи згідно з новими законами про РРО та «кешбек».
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Додано: Суб 23 лис, 2019 17:47
Верланов прокоментував штрафи згідно з новими законами...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Верланов прокоментував штрафи згідно з новими законами про РРО та «кешбек».
Додано: Суб 23 лис, 2019 17:47
потрібно виводити ухилянтів з тіні, вчителів бідних оподатковують по правильному а інші хитрі... потім лікуються в одному ж закладі платників податків
Додано: Суб 23 лис, 2019 20:17
Скажите пожалуйста а где государство берет деньги на зарплаты учителям?
Самое обидное то что плачу налоги и не могу к врачу в поликлинику сходить. Нет договора. А договор сейчас можно подписать разве что с уборщицей в поликлинике.
Раньше мог без похождений к терапевтам сразу сходить рентген сделать на всякий пожарный. А сейчас фиг там. Сначала к терапевту послушать что он мне ничего не обязан без договоров. Послушать что государство за меня ему не платит. Хотя госслужащие получают зарплату из казны государства. А казну то кто наполняет?
Забудьте сказку про то что госслужащие платят налоги. Налоги платят те кто зарабатывает живые деньги. Гос. учитель с гос. врачом сколько реальных денег государству приносят? Они только взятки домой приносят
Государство это попы, которые собирают дань и не платят налог от собранного. Узаконенный рэкет. А госслужащие это попадья у попа. Тоже пьет кровь у народа и кричит что мало денег приносят. Но они тоже типа работают.
Додано: Суб 23 лис, 2019 20:58
Бреееддовая идея с РРО и реализация вообще хромает.
-5% экономики в ноябре по сравнению с предыдущим годом.
Посмотрим как Гетманцев и Маркарова объяснят отсутствие роста доходов с ЧП и отъезд людей в Германию и Польшу.
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