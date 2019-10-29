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Трасу Київ-Одеса можуть
відремонтувати за гроші ЄБРР

Трасу Київ-Одеса можуть відремонтувати за гроші ЄБРР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 17:57

Трасу Київ-Одеса можуть відремонтувати за гроші ЄБРР

Пропонуємо до обговорення:
ЄБРР може профінансувати реконструкцію автодороги M05 Київ-Одеса.

Дивися повний текст Трасу Київ-Одеса можуть відремонтувати за гроші ЄБРР.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 17:57

Почему за деньги ЕБРР, опять типа подарки для внушения дурачкам.
Будет отремонтирована дорога за деньги, полученные по кредиту от ЕБРР.

Когда кто-то покупает квартиру по кредиту, то не говорят же - я купил квартиру за деньги Привата.
freeze
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