ЄБРР може профінансувати реконструкцію автодороги M05 Київ-Одеса.
Дивися повний текст Трасу Київ-Одеса можуть відремонтувати за гроші ЄБРР.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 17:57
Трасу Київ-Одеса можуть відремонтувати за гроші ЄБРР
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Дивися повний текст Трасу Київ-Одеса можуть відремонтувати за гроші ЄБРР.
Додано: Суб 23 лис, 2019 17:57
Почему за деньги ЕБРР, опять типа подарки для внушения дурачкам.
Будет отремонтирована дорога за деньги, полученные по кредиту от ЕБРР.
Когда кто-то покупает квартиру по кредиту, то не говорят же - я купил квартиру за деньги Привата.
Додано: Суб 23 лис, 2019 19:59
Отдавать кто будет?
А потом европейцы будут трындеть что на столько то миллиардов помогли Украине. Помогли это бесплатно дали, или отдавать потом с процентами?
Додано: Нед 24 лис, 2019 13:56
Там не просто кредит. Как правило, условием подобных кредитов является еще и обязательное участие в проекте европейских компаний. Таким образом ЕБРР поддерживает своих производителей и своих граждан. Что получает Украина от такого «финансирования», кроме долгов и деградации промышленности?
Додано: Нед 24 лис, 2019 14:01
Так и не отремонтируют, а МОГУТ отремонтировать
А могут и не отремонтировать, но денежки тю-тю
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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