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МОЗ назвало дату запуску
програми медичних гарантій для...

МОЗ назвало дату запуску програми медичних гарантій для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:33

МОЗ назвало дату запуску програми медичних гарантій для...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 квітня 2020 року стартує програма медичних гарантій - переліку послуг, які держава гарантує пацієнтові безкоштовно.

Дивися повний текст МОЗ назвало дату запуску програми медичних гарантій для українців.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:34

Гарантия у нас токо на том свете. И то когда на похороны родычи раскошелятся и накормят всю мафию.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:34

Реальность такова, что деньги дерут в карман за все и все больше и больше.
hxbbgaf
 
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