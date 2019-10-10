З 1 квітня 2020 року стартує програма медичних гарантій - переліку послуг, які держава гарантує пацієнтові безкоштовно.
Дивися повний текст МОЗ назвало дату запуску програми медичних гарантій для українців.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 18:33
МОЗ назвало дату запуску програми медичних гарантій для...
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Дивися повний текст МОЗ назвало дату запуску програми медичних гарантій для українців.
Додано: Суб 23 лис, 2019 18:34
Гарантия у нас токо на том свете. И то когда на похороны родычи раскошелятся и накормят всю мафию.
Додано: Суб 23 лис, 2019 18:34
Реальность такова, что деньги дерут в карман за все и все больше и больше.
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