НКРЕКП схвалила нові тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення для "Київводоканалу".
Дивися повний текст У Києві підвищили тарифи на воду.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 18:37
У Києві підвищили тарифи на воду
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Дивися повний текст У Києві підвищили тарифи на воду.
Додано: Суб 23 лис, 2019 18:37
Зеля ж грузил, что будет выгонять правительство, если не снизят тарифы.
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