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У Києві підвищили
тарифи на воду

У Києві підвищили тарифи на воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:37

У Києві підвищили тарифи на воду

Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП схвалила нові тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення для "Київводоканалу".

Дивися повний текст У Києві підвищили тарифи на воду.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:37

Зеля ж грузил, что будет выгонять правительство, если не снизят тарифы.
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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