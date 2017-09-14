Деякі авіакомпанії зобов'язують пасажира платити збір за реєстрацію в аеропорту.
Дивися повний текст Скільки доведеться заплатити за реєстрацію в аеропорту.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 19:01
Скільки доведеться заплатити за реєстрацію в аеропорту
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Дивися повний текст Скільки доведеться заплатити за реєстрацію в аеропорту.
Додано: Суб 23 лис, 2019 19:01
Две более-менее нормальных компании, остальные развалюхи тырят мелочь по карманам.
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