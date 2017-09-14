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Скільки доведеться заплатити
за реєстрацію в аеропорту

Скільки доведеться заплатити за реєстрацію в аеропорту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 19:01

Скільки доведеться заплатити за реєстрацію в аеропорту

Пропонуємо до обговорення:
Деякі авіакомпанії зобов'язують пасажира платити збір за реєстрацію в аеропорту.

Дивися повний текст Скільки доведеться заплатити за реєстрацію в аеропорту.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 19:01

Две более-менее нормальных компании, остальные развалюхи тырят мелочь по карманам.
Ratatui
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