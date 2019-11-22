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Коли в Україні подорожчають
нові автомобілі

Коли в Україні подорожчають нові автомобілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 19:19

Коли в Україні подорожчають нові автомобілі

Пропонуємо до обговорення:
В Україні прогнозують подорожчання нових авто на 15-18% у разі введення еконорм Євро-6 від 1 січня 2020 року.

Дивися повний текст Коли в Україні подорожчають нові автомобілі.
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