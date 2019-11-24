В Україні прогнозують подорожчання нових авто на 15-18% у разі введення еконорм Євро-6 від 1 січня 2020 року.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 19:19
Коли в Україні подорожчають нові автомобілі
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Дивися повний текст Коли в Україні подорожчають нові автомобілі.
Додано: Суб 23 лис, 2019 19:19
Люди что вы творите ?где вы живете какое евро 6 тут 95% ЕВРО 2 не могут осилить.покращення за покращеннем!
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