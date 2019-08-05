Теперішній уряд можна назвати «урядом ФОПів». Більшість міністрів закрили свої справи лише кілька місяців тому.
Дивися повний текст Половина теперішніх міністрів були ФОПами - OpendataBot.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 20:39
Половина теперішніх міністрів були ФОПами - OpendataBot
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Половина теперішніх міністрів були ФОПами - OpendataBot.
Додано: Суб 23 лис, 2019 20:39
О! Я мабуть теж займусь такою вигідною справою "консультування з питань комерційної діяльності й керування"!
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