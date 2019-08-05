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Половина теперішніх міністрів
були ФОПами - OpendataBot

Половина теперішніх міністрів були ФОПами - OpendataBot
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:39

Половина теперішніх міністрів були ФОПами - OpendataBot

Пропонуємо до обговорення:
Теперішній уряд можна назвати «урядом ФОПів». Більшість міністрів закрили свої справи лише кілька місяців тому.

Дивися повний текст Половина теперішніх міністрів були ФОПами - OpendataBot.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:39

О! Я мабуть теж займусь такою вигідною справою "консультування з питань комерційної діяльності й керування"!
sergnemo68
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