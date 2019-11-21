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В Україні подорожчала гречка: аграрії назвали причини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 лис, 2019 07:35
Пропонуємо до обговорення:
При цьому раніше стало відомо, що площа посівів гречки в Україні за 20 років скоротилися в 10 разів.
Дивися повний текст В Україні подорожчала гречка: аграрії назвали причини
.
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