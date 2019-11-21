При цьому раніше стало відомо, що площа посівів гречки в Україні за 20 років скоротилися в 10 разів.
Дивися повний текст В Україні подорожчала гречка: аграрії назвали причини.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 07:35
В Україні подорожчала гречка: аграрії назвали причини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні подорожчала гречка: аграрії назвали причини.
Додано: Нед 24 лис, 2019 10:10
Будем закупать импорт, оказывается основной импортер гречки в Украину это Казахстан, плюс из России подтягивается.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 24 лис, 2019 19:37
Буде ще більший бардак і хаос. Вибираємо що разу кращого. Буде і криза і все!
Додано: Пон 25 лис, 2019 00:46
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