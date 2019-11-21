В Україні подорожчала гречка: аграрії назвали причини

Додано: Пон 25 лис, 2019 08:39

Forum написав: А кто-то кроме голодающих пенсионеров ещё ест эту крупу? Я честно признаюсь, в последний раз ел эту кашу в начале девяностых, чисто от безвыходности. Какая теперь разница сколько это стоит? Вы ещё цены на репу загоните в космос, и расскажите всем, что без вареной репы полноценная жизнь невозможна : ) А кто-то кроме голодающих пенсионеров ещё ест эту крупу? Я честно признаюсь, в последний раз ел эту кашу в начале девяностых, чисто от безвыходности. Какая теперь разница сколько это стоит? Вы ещё цены на репу загоните в космос, и расскажите всем, что без вареной репы полноценная жизнь невозможна : )

Мені гречка подобається з підливою мясною або на сковороді піджарена, щоб хрупотіла.Крім того, вона корисна для здоровя"По количеству железа она превосходит все другие популярные злаки. Содержание этого микроэлемента в ней превышает 37 % на 100 г продукта, что обеспечивает полноценную работу кровеносной системы и нормализует гемоглобин.При употреблении гречневой каши человеческий организм получает более 15 % от дневной потребности калия, который укрепляет сосудистые стенки, благоприятно влияет на костные ткани и поддерживает водно-солевой баланс.Флавониды в составе зерен могут во многом объяснить, чем полезна гречка для здоровья, ведь их главное предназначение – снижать проницаемость сосудов и способствовать их укреплению. Благодаря большому содержанию кварцетина и рутина гречневую кашу рекомендуют употреблять при беременности, после перенесенных операций и для профилактики онкологии.Повышенный уровень клетчатки в ядрице позволяет назвать ее незаменимым компонентом питания у людей, страдающих диабетом. Пищевые волокна снижают уровень сахара, причем делают этот достаточно быстро – в среднем через 1–2 часа после приема пищи. Кроме того, клетчатка улучшает пищеварение и стимулирует перистальтику кишечника.Антиоксидантные компоненты, такие как фенольная кислота, токоферол и селен, выводят свободные радикалы из организма, снижают уровень холестерина, а также обеспечивают нормальную работу иммунной системы.Если рассматривать, какая польза от гречневой каши при похудении, важно заметить, что в нее входят все 8 незаменимых аминокислот, которые помогают эффективно избавляться от излишнего веса без вреда для здоровья. Благодаря полноценным белкам при употреблении продукта существенно замедляется потеря мышечной и костной массы, повышается выносливость при занятиях спортом, а организм получает дополнительную энергию, несмотря на диету."