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В Україні подорожчала гречка:
аграрії назвали причини

В Україні подорожчала гречка: аграрії назвали причини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 07:35

В Україні подорожчала гречка: аграрії назвали причини

Пропонуємо до обговорення:
При цьому раніше стало відомо, що площа посівів гречки в Україні за 20 років скоротилися в 10 разів.

Дивися повний текст В Україні подорожчала гречка: аграрії назвали причини.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 09:56

страно? выборы ведь только вот прошли))
optyma33
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:10

Будем закупать импорт, оказывается основной импортер гречки в Украину это Казахстан, плюс из России подтягивается.
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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:37

Буде ще більший бардак і хаос. Вибираємо що разу кращого. Буде і криза і все!
dadkova000
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 00:46

  dadkova000 написав:Буде ще більший бардак і хаос. Вибираємо що разу кращого. Буде і криза і все!

Комментарий или вечно недовольного или "писателя под заказ"
densinge959
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 06:43

А кто-то кроме голодающих пенсионеров ещё ест эту крупу? Я честно признаюсь, в последний раз ел эту кашу в начале девяностых, чисто от безвыходности. Какая теперь разница сколько это стоит? Вы ещё цены на репу загоните в космос, и расскажите всем, что без вареной репы полноценная жизнь невозможна : )
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 08:39

  Forum написав:А кто-то кроме голодающих пенсионеров ещё ест эту крупу? Я честно признаюсь, в последний раз ел эту кашу в начале девяностых, чисто от безвыходности. Какая теперь разница сколько это стоит? Вы ещё цены на репу загоните в космос, и расскажите всем, что без вареной репы полноценная жизнь невозможна : )

Мені гречка подобається з підливою мясною або на сковороді піджарена, щоб хрупотіла.

Крім того, вона корисна для здоровя

"По количеству железа она превосходит все другие популярные злаки. Содержание этого микроэлемента в ней превышает 37 % на 100 г продукта, что обеспечивает полноценную работу кровеносной системы и нормализует гемоглобин.
При употреблении гречневой каши человеческий организм получает более 15 % от дневной потребности калия, который укрепляет сосудистые стенки, благоприятно влияет на костные ткани и поддерживает водно-солевой баланс.
Флавониды в составе зерен могут во многом объяснить, чем полезна гречка для здоровья, ведь их главное предназначение – снижать проницаемость сосудов и способствовать их укреплению. Благодаря большому содержанию кварцетина и рутина гречневую кашу рекомендуют употреблять при беременности, после перенесенных операций и для профилактики онкологии.
Повышенный уровень клетчатки в ядрице позволяет назвать ее незаменимым компонентом питания у людей, страдающих диабетом. Пищевые волокна снижают уровень сахара, причем делают этот достаточно быстро – в среднем через 1–2 часа после приема пищи. Кроме того, клетчатка улучшает пищеварение и стимулирует перистальтику кишечника.
Антиоксидантные компоненты, такие как фенольная кислота, токоферол и селен, выводят свободные радикалы из организма, снижают уровень холестерина, а также обеспечивают нормальную работу иммунной системы.

Если рассматривать, какая польза от гречневой каши при похудении, важно заметить, что в нее входят все 8 незаменимых аминокислот, которые помогают эффективно избавляться от излишнего веса без вреда для здоровья. Благодаря полноценным белкам при употреблении продукта существенно замедляется потеря мышечной и костной массы, повышается выносливость при занятиях спортом, а организм получает дополнительную энергию, несмотря на диету."
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 09:02

Re: В Україні подорожчала гречка: аграрії назвали причини

Forum написав:А кто-то кроме голодающих пенсионеров ещё ест эту крупу? Я честно признаюсь, в последний раз ел эту кашу в начале девяностых, чисто от безвыходности. Какая теперь разница сколько это стоит? Вы ещё цены на репу загоните в космос, и расскажите всем, что без вареной репы полноценная жизнь невозможна : )


Вы просто готовить эту кашу не умеете. Весьма неплоха. Всякие там манные и рисовые каши отдыхают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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