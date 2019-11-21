При цьому раніше стало відомо, що площа посівів гречки в Україні за 20 років скоротилися в 10 разів.
Дивися повний текст В Україні подорожчала гречка: аграрії назвали причини.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 07:35
В Україні подорожчала гречка: аграрії назвали причини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні подорожчала гречка: аграрії назвали причини.
Додано: Нед 24 лис, 2019 10:10
Будем закупать импорт, оказывается основной импортер гречки в Украину это Казахстан, плюс из России подтягивается.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 24 лис, 2019 19:37
Буде ще більший бардак і хаос. Вибираємо що разу кращого. Буде і криза і все!
Додано: Пон 25 лис, 2019 00:46
Додано: Пон 25 лис, 2019 06:43
А кто-то кроме голодающих пенсионеров ещё ест эту крупу? Я честно признаюсь, в последний раз ел эту кашу в начале девяностых, чисто от безвыходности. Какая теперь разница сколько это стоит? Вы ещё цены на репу загоните в космос, и расскажите всем, что без вареной репы полноценная жизнь невозможна : )
Додано: Пон 25 лис, 2019 08:39
Мені гречка подобається з підливою мясною або на сковороді піджарена, щоб хрупотіла.
Крім того, вона корисна для здоровя
"По количеству железа она превосходит все другие популярные злаки. Содержание этого микроэлемента в ней превышает 37 % на 100 г продукта, что обеспечивает полноценную работу кровеносной системы и нормализует гемоглобин.
При употреблении гречневой каши человеческий организм получает более 15 % от дневной потребности калия, который укрепляет сосудистые стенки, благоприятно влияет на костные ткани и поддерживает водно-солевой баланс.
Флавониды в составе зерен могут во многом объяснить, чем полезна гречка для здоровья, ведь их главное предназначение – снижать проницаемость сосудов и способствовать их укреплению. Благодаря большому содержанию кварцетина и рутина гречневую кашу рекомендуют употреблять при беременности, после перенесенных операций и для профилактики онкологии.
Повышенный уровень клетчатки в ядрице позволяет назвать ее незаменимым компонентом питания у людей, страдающих диабетом. Пищевые волокна снижают уровень сахара, причем делают этот достаточно быстро – в среднем через 1–2 часа после приема пищи. Кроме того, клетчатка улучшает пищеварение и стимулирует перистальтику кишечника.
Антиоксидантные компоненты, такие как фенольная кислота, токоферол и селен, выводят свободные радикалы из организма, снижают уровень холестерина, а также обеспечивают нормальную работу иммунной системы.
Если рассматривать, какая польза от гречневой каши при похудении, важно заметить, что в нее входят все 8 незаменимых аминокислот, которые помогают эффективно избавляться от излишнего веса без вреда для здоровья. Благодаря полноценным белкам при употреблении продукта существенно замедляется потеря мышечной и костной массы, повышается выносливость при занятиях спортом, а организм получает дополнительную энергию, несмотря на диету."
Додано: Пон 25 лис, 2019 09:02
Re: В Україні подорожчала гречка: аграрії назвали причини
Вы просто готовить эту кашу не умеете. Весьма неплоха. Всякие там манные и рисовые каши отдыхают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 25 лис, 2019 09:19
вы хотя бы поинтересовались принципами более-менее здорового питания.
или, если есть бабки, то надо черную с красной икрой мазать на колбасу и запивать вискарём три-четыре раза в день?
пс. был у меня знакомый, так тот в те же "начале девяностых" имел доступ и привычку, практически, каждый день нажираться шашлыком и упиваться шампунем. всё, нема его уже и давненько - цирроз. а кушал бы гречку - был бы жив до сих пор.
Додано: Пон 25 лис, 2019 09:43
недавно "открыл" для себя перловую.
в армии не ел её, практически, никто, думал хуже ничего нет.
а вот сравнительно недавно решил попробовать.
если правильно приготовить - вери гуд.
теперь вместе с гречкой и овсянкой (крупой, не хлопьями) у меня в фаворитах.
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