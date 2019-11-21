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В Україні подорожчала гречка: аграрії назвали причини
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 лис, 2019 09:50
19yuriy91 написав:
недавно "открыл" для себя перловую.
в армии не ел её, практически, никто, думал хуже ничего нет.
а вот сравнительно недавно решил попробовать.
если правильно приготовить - вери гуд.
теперь вместе с гречкой и овсянкой (крупой, не хлопьями) у меня в фаворитах.
Ваш рецепт ?
А то у меня недавно сын варил, варил перловку, варил, варил, так толком не смог сделать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 09:58
freeze написав:
Ваш рецепт ?
А то у меня недавно сын варил, варил перловку, варил, варил, так толком не смог сделать.
На бульоне, агонь
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Додано: Пон 25 лис, 2019 10:01
freeze написав: 19yuriy91 написав:
недавно "открыл" для себя перловую.
в армии не ел её, практически, никто, думал хуже ничего нет.
а вот сравнительно недавно решил попробовать.
если правильно приготовить - вери гуд.
теперь вместе с гречкой и овсянкой (крупой, не хлопьями) у меня в фаворитах.
Ваш рецепт ?
А то у меня недавно сын варил, варил перловку, варил, варил, так толком не смог сделать.
покупал цельную
не дешёвую, а гривен па18 за 0.8кг, хотя мож и всё равно.
замачивать на 2-3 часа, варить 35-40мин, инструкция на пачке ("сквиряночка")
а потом немного протушить с уже раннее приготовленными(потушенными) овощами, мясом.
супруга так делала
ну и я разок.
нам понравилось, да и полезная оказывается, цинка много. )))))
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