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В Україні подорожчала гречка:
аграрії назвали причини

В Україні подорожчала гречка: аграрії назвали причини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 09:50

Re: В Україні подорожчала гречка: аграрії назвали причини

19yuriy91 написав:недавно "открыл" для себя перловую.
в армии не ел её, практически, никто, думал хуже ничего нет.
а вот сравнительно недавно решил попробовать. :D
если правильно приготовить - вери гуд.
теперь вместе с гречкой и овсянкой (крупой, не хлопьями) у меня в фаворитах.


Ваш рецепт ?
А то у меня недавно сын варил, варил перловку, варил, варил, так толком не смог сделать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 09:58

Re: В Україні подорожчала гречка: аграрії назвали причини

  freeze написав:Ваш рецепт ?
А то у меня недавно сын варил, варил перловку, варил, варил, так толком не смог сделать.

На бульоне, агонь :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:01

  freeze написав:
19yuriy91 написав:недавно "открыл" для себя перловую.
в армии не ел её, практически, никто, думал хуже ничего нет.
а вот сравнительно недавно решил попробовать. :D
если правильно приготовить - вери гуд.
теперь вместе с гречкой и овсянкой (крупой, не хлопьями) у меня в фаворитах.


Ваш рецепт ?
А то у меня недавно сын варил, варил перловку, варил, варил, так толком не смог сделать.

покупал цельную не дешёвую, а гривен па18 за 0.8кг, хотя мож и всё равно.
замачивать на 2-3 часа, варить 35-40мин, инструкция на пачке ("сквиряночка")
а потом немного протушить с уже раннее приготовленными(потушенными) овощами, мясом.
супруга так делала :D
ну и я разок. :oops:
нам понравилось, да и полезная оказывается, цинка много. )))))
19yuriy91
 
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