Про це повідомив Лев Парцхаладзе.
Дивися повний текст З 1 грудня змінюються правила будівництва житла (інфографіка).
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Додано: Нед 24 лис, 2019 09:42
З 1 грудня змінюються правила будівництва житла...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 грудня змінюються правила будівництва житла (інфографіка).
Додано: Нед 24 лис, 2019 21:26
Блин, да это просто революция в строительстве! Представляю, сколько денег ухлопали на подготовку столь грандиозных решений....
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