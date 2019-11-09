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З 1 грудня змінюються
правила будівництва житла...

З 1 грудня змінюються правила будівництва житла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 09:42

З 1 грудня змінюються правила будівництва житла...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Лев Парцхаладзе.

Дивися повний текст З 1 грудня змінюються правила будівництва житла (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 21:26

Блин, да это просто революция в строительстве! Представляю, сколько денег ухлопали на подготовку столь грандиозных решений....
welmexplus
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:25

Радиоточку убрали. И этто что новшество?
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