RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Фінансист спрогнозував, як
легалізація криптовалюти може...

Фінансист спрогнозував, як легалізація криптовалюти може...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:02

Фінансист спрогнозував, як легалізація криптовалюти може...

Пропонуємо до обговорення:
Легалізація ринку криптовалюта в Україні допоможе стимулювати інвестиції в економіку і значно прискорити темпи зростання ВВП.

Дивися повний текст Фінансист спрогнозував, як легалізація криптовалюти може вплинути на економіку України.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92012
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:02

Теперь криптовалютчики будут платить налоги...
А вообще это правительство эпичные фантазеры
1z_dnepr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 25.02.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна може жити без грошей МВФ після 2023 року -...
R2 » П'ят 22 лис, 2019 09:15
1 67
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лис, 2019 09:15
igorbuda52
Коли може відбутися референдум щодо ринку землі в Україні
R2 » П'ят 15 лис, 2019 15:40
1 127
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2019 00:45
p_a_l
У разі зупинки транзиту газу економіка України може...
R2 » Чет 14 лис, 2019 09:59
6 495
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лис, 2019 08:06
Dobrofey

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23924)
24.11.2019 10:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.