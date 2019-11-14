Легалізація ринку криптовалюта в Україні допоможе стимулювати інвестиції в економіку і значно прискорити темпи зростання ВВП.
Дивися повний текст Фінансист спрогнозував, як легалізація криптовалюти може вплинути на економіку України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 лис, 2019 10:02
Фінансист спрогнозував, як легалізація криптовалюти може...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фінансист спрогнозував, як легалізація криптовалюти може вплинути на економіку України.
Додано: Нед 24 лис, 2019 10:02
Теперь криптовалютчики будут платить налоги...
А вообще это правительство эпичные фантазеры
|